بلال أردوغان: لا أمة غير المسلمين تسعى لوقف الانحلال بالعالم رئيس مجلس أمناء وقف "نشر العلم" التركي قال في فعالية بلندن إن "العالم يمر بمرحلة صعبة"..

لندن/ الأناضول

قال رئيس مجلس أمناء وقف "نشر العلم" بلال أردوغان إن المسلمين قادرون على تولي الريادة في الحضارة، وإنه "لا توجد أمة أخرى تسعى لوقف الانحلال الذي يشهده العالم".

جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية "لقاءات التراث المشترك من الأناضول إلى أوروبا"، التي نُظمت في العاصمة البريطانية لندن، الأحد، برعاية "اتحاد الديمقراطيين الدوليين" (جمعية أهلية تركية)، بمشاركة وزير التعليم التركي يوسف تكين، وسفير تركيا في لندن عثمان كوراي أرطاش، وضيوف آخرين.

وفي كلمته، أشار أردوغان إلى أن العالم يمر بمرحلة صعبة، قائلا: "لم يكن العالم بهذا الاضطراب حتى عشية اندلاع الحرب العالمية الأولى ولا الثانية. ولو قرأنا خبرا هذا المساء عن اندلاع الحرب العالمية الثالثة، فلن يتفاجأ أحد".

ولفت إلى تدهور الأوضاع في الغرب، مضيفا أن العالم الغربي "صار يدرك أنه لم يعد بالقوة السابقة، ويشعر بالأزمة الاجتماعية والانهيار الديموغرافي، ولا يعرف كيف يحدد موقعه في النظام العالمي الجديد".

وتحدث أردوغان عن تداول الحضارات بين الأمم، وذكر أنه إذا قام مليارا مسلم بإصلاح أنفسهم واتخذوا قرار التفوق، يمكنهم أن يكونوا الرائدين في الحضارة مرة أخرى.

وأضاف: "لا توجد أمة أخرى (غير المسلمين) تريد وقف الانحلال في العالم".

