قال رئيس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية بلال أردوغان إن أطفالا فلسطينيين من قطاع غزة سيكونون حاضرين في النسخة الثامنة من مهرجان الرياضات التقليدية، المقرر إقامته في إسطنبول بين 21 - 24 مايو/ أيار الجاري.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، السبت، خلال استضافته في برنامج "طاولة الرياضة" في وكالة الأناضول.

وأضاف أنهم خصصوا مساحة في النسخة المرتقبة من المهرجان في إسطنبول للأطفال الفلسطينيين ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة.

وأوضح أن المهرجان سيتضمن فقرات تتيح للزوار إدراك أجواء القصف والحرب في غزة، بهدف "تعزيز التعاطف والتضامن مع الفلسطينيين الذين يعيشون منذ سنوات تحت أصوات القنابل".

وأشار إلى أنه في الوقت الذي تستمر فيه الإبادة في غزة، فإن المهرجان يذكر زواره بالأطفال الفلسطينيين الذين لا يستطيعون اللعب بسعادة وطمأنينة مع عائلاتهم، كما هو حال أقرانهم في العالم.

وتابع: "علينا أن نتذكر أولئك الذين لا تتاح لهم هذه الفرصة، على الأقل بالدعاء، وربما بالمشاركة في حملات المقاطعة ودعم الفعاليات التي تسلط الضوء على هذه المعاناة".

وجرى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي، وأسفرت عن أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريح، إضافة إلى دمار هائل طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

وتواصل إسرائيل خروقاتها للاتفاق، موقعة آلاف الفلسطينيين بين قتيل وجريح، فضلا عن خرقها البرتوكول الإنساني، وتوسيع مناطق احتلالها داخل قطاع غزة.

ولفت بلال أردوغان إلى أن الشعب التركي كان دائما في الصفوف الأولى في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، واحتضان "المظلومين" من مختلف أنحاء العالم.

كما أشار إلى توثيق وكالة الأناضول للإبادة الإسرائيلية في غزة عبر موادها الإخبارية والمرئية، ومن خلال منشوراتها، بما في ذلك كتاب "الدليل" الذي يوثق جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.

واختتم أردوغان حديثه بالقول إن "الإبادة في غزة لا تزال مستمرة، لكني أؤمن بأن ضمير الإنسانية سيضع حدا لها في وقت ما".

ومن المقرر أن تستضيف إسطنبول فعاليات النسخة الثامنة من مهرجان الرياضات التقليدية الذي ينظمه "الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية"، وذلك بمشاركة دولية.

