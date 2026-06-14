رغم استمرار الحرب مع روسيا، تصدرت أوكرانيا قائمة الدول التي زادت تركيا صادراتها إليها بأكبر قدر في مايو بإجمالي صادرات بلغ 656.6 مليون دولار..

بـ339 مليون دولار.. أكبر قفزة في صادرات تركيا خلال مايو إلى أوكرانيا رغم استمرار الحرب مع روسيا، تصدرت أوكرانيا قائمة الدول التي زادت تركيا صادراتها إليها بأكبر قدر في مايو بإجمالي صادرات بلغ 656.6 مليون دولار..

إسطنبول/ الأناضول

تصدرت أوكرانيا قائمة الدول التي زادت تركيا صادراتها إليها بأكبر قدر في مايو/ أيار الفائت، وذلك بقيمة بلغت 339.6 مليون دولار.

وعلى الرغم من استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، فإن العلاقات الاقتصادية بين تركيا وأوكرانيا تواصل تحقيق زخم متسارع.



ويسهم تزايد اهتمام أوكرانيا بالمنتجات الصناعية والتكنولوجية التركية في تسريع وتيرة الصادرات إلى هذا البلد.

كما أدى الدمار الذي لحق بأنظمة الطاقة والبنية التحتية في أوكرانيا جراء الحرب إلى زيادة الطلب، لا سيما على معدات الطاقة والآلات الصناعية.

وبحسب أرقام أحصتها الأناضول من بيانات مجلس المصدرين الأتراك، ارتفعت صادرات تركيا إلى أوكرانيا في مايو بمقدار 339.6 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي الصادرات إلى هذا البلد 656.6 مليون دولار، خلال الشهر الماضي.



وتلت أوكرانيا في زيادة الصادرات كل من سلوفاكيا بـ120.8 مليون دولار، والمغرب بـ98.2 مليون دولار، والنرويج بـ71.9 مليون دولار، ونيجيريا بـ46.5 مليون دولار.

وبلغت قيمة الصادرات إلى أوكرانيا 656.6 مليون دولار في مايو، وإلى سلوفاكيا 248.1 مليون دولار، وإلى المغرب 440.6 مليون دولار، وإلى النرويج 171.4 مليون دولار، وإلى نيجيريا 90.4 مليون دولار.