بغداد.. وزير الطاقة التركي يجري مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك..

بغداد/ الأناضول

أجرى وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، الخميس، مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في العاصمة بغداد.

ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك.

وأشار الزيدي إلى امتلاك البلدين فرصا واعدة للتعاون والشراكة في مجالات متعددة، معربا عن تطلع بلاده إلى زيادة الاستثمارات التركية في العراق، لا سيما في القطاع الزراعي.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تأسيس الصندوق العراقي-التركي، بهدف تمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية في العراق، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف أن العراق يمضي وفق برنامج تنموي طموح في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، مشيرا إلى البدء بتوفير البنية التحتية والتسهيلات اللازمة للمستثمرين في هذين القطاعين.

من جانبه، أعرب بيرقدار عن بالغ سعادته بزيارة العراق، مؤكدا أن تركيا تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع بغداد.

وأشار إلى الأهمية الخاصة التي يوليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لـ"مشروع طريق التنمية"، معتبرا أن المشروع سيمنح التجارة الإقليمية زخما اقتصاديا كبيرا.

وأكد بيرقدار استعداد تركيا للدخول في شراكات واسعة مع العراق في إطار "مشروع طريق التنمية"، تشمل مجالات النفط والغاز الطبيعي والكهرباء وغيرها من القطاعات الحيوية.

