نظام التعرف على الوجوه لدى جهاز الاستخبارات التركي، أسهم في إلقاء القبض على المطلوب بوركاي قره تبه المتواري عن الأنظار من 10 أعوام

بعيونها الرقمية.. الاستخبارات التركية تصطاد متورطا بمحاولة اغتيال أردوغان نظام التعرف على الوجوه لدى جهاز الاستخبارات التركي، أسهم في إلقاء القبض على المطلوب بوركاي قره تبه المتواري عن الأنظار من 10 أعوام

أنقرة/ الأناضول

- قره تبه أحد عناصر تنظيم "غولن" الإرهابي المتورط في محاولة اغتيال الرئيس أردوغان خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016

- نظام التعرف على الوجوه التابع للاستخبارات التركية يُستخدم بفاعلية أيضا في تعقب المطلوبين في قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة وجرائم المخدرات والاحتيال

أسهم نظام التعرف على الوجوه لدى جهاز الاستخبارات التركي، في إلقاء القبض على المدعو بوركاي قره تبه، أحد عناصر تنظيم "غولن" الإرهابي المتورطين في محاولة اغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016.

والسبت أعلنت وزارة الداخلية التركية، أن فرق مكافحة الإرهاب في مديرية أمن أفيون قره حصار تمكنت من إلقاء القبض على الضابط الطيار السابق قره تبه، بعد تحديد مكان اختبائه في الولاية الواقعة غربي البلاد.



وبحسب مصادر أمنية، فإن كاميرات المراقبة المنتشرة في مناطق مختلفة من ولاية أفيون قره حصار، إلى جانب نظام التعرف على الوجوه التابع للاستخبارات، لعبت دورا مهما في تحديد موقع الطيار السابق قره تبه، الذي كان ضمن فريق محاولة اغتيال الرئيس أردوغان في منطقة مرمريس بولاية موغلا، قبل أن يُفصل من الخدمة العسكرية لاحقا.

وأضافت المصادر أن النظام رصد في 14 مارس/آذار الماضي شخصا التقطته إحدى كاميرات المراقبة قرب متنزه "أنيت بارك" وسط المدينة، وأظهر تطابقا بنسبة 77 بالمئة مع بيانات قره تبه، ما أدى إلى وضعه تحت المراقبة.

وأشارت المصادر إلى أن قره تبه، الذي ظل فارا منذ محاولة الانقلاب، ظهر خلال نحو 4 أشهر في 14 تسجيلا لكاميرات مراقبة بمناطق مختلفة من المدينة، فيما حدد نظام التعرف على الوجوه نسبة تطابق تراوحت بين 65 و83 بالمئة.

كما تبين أن قره تبه، المطلوب أيضا بموجب مذكّرة حمراء، كان يحاول إخفاء هويته عبر تغيير قصة شعره ولحيته وارتداء قبعات وأغطية للرأس.

وبعد عمليات متابعة دقيقة، تمكنت السلطات من تحديد المنزل الذي كان يختبئ فيه، قبل أن تلقي القبض عليه في عملية مشتركة نفذها جهاز الاستخبارات والمديرية العامة للأمن ومديريتا أمن ولايتي أفيون قره حصار وأسكي شهير.

وأكدت المصادر الأمنية أن نظام التعرف على الوجوه التابع للاستخبارات التركية يُستخدم بفاعلية أيضا في تعقب المطلوبين في قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة وجرائم المخدرات والاحتيال.

وشهدت تركيا، منتصف يوليو/ تموز 2016، محاولة انقلاب نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع لتنظيم غولن الإرهابي، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وأعلنت الحكومة التركية يوم 15 يوليو من كل عام "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"، تخليدًا لذكرى الشهداء الـ253 الذين استشهدوا خلال التصدي لمحاولة الانقلاب.