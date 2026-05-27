بعيد الأضحى.. أردوغان يتمنى الخير لتركيا وللعالم الإسلامي وللبشرية

الرئيس التركي: أهنئ إخوتي في مناطق مختلفة من جغرافيتنا العزيزة بعيد الأضحى وعلى رأسهم غزة

إسطنبول / الأناضول

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تمنياته بأن يعود عيد الأضحى بالخير والبركة على تركيا وشعبها والعالم الإسلامي والبشرية جمعاء.

جاء ذلك في منشور على منصة "إن سوسيال" التركية، بمناسبة حلول عيد الأضحى الموافق اليوم الأربعاء أول أيامه.

وقال: "أبعث باسمي وباسم شعبي بأقوى رسائل التضامن إلى جميع إخوتي الذين يستقبلون هذا العيد أيضًا بالحزن والألم وغصة في قلوبهم في مناطق مختلفة من جغرافيتنا العزيزة​​​​​​​، على رأسها غزة، وأهنئهم بعيد الأضحى".

وأضاف: "أسأل الله أن يبلغنا - شعبا وأمة - المزيد من الأعياد التي يسودها السلام والطمأنينة والوحدة والأخوّة. عيدنا مبارك".



ويحتفل المسلمون سنويا بعيد الأضحى في العاشر من شهر ذي الحجة الهجري، ويحل هذا العام الحالي 1474 اليوم الأربعاء.

