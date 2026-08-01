تشناق قلعة/ براق أقاي/ الأناضول

توقع مسؤولون في قطاعي الآثار والسياحة في تركيا أن يسهم فيلم "الأوديسة" للمخرج العالمي كريستوفر نولان، والمقتبس من ملحمة الأوديسة للشاعر الإغريقي هوميروس، في زيادة الإقبال على مدينة طروادة الأثرية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وتقع المدينة في منطقة حصارليك بولاية تشناق قلعة شمال غربي تركيا، بالقرب من مضيق الدردنيل، وكانت تتمتع بموقع استراتيجي مهم يربط بين الأناضول وبحر إيجه.



وفي حديث للأناضول، قال رئيس بعثة حفريات طروادة، البروفيسور رستم أصلان، إن الفيلم، الذي يتناول رحلة ملك إيثاكا أوديسيوس بعد انتهاء حرب طروادة، سيشكل دفعة كبيرة للتعريف بالمدينة الأثرية والمنطقة المحيطة بها على المستوى الدولي.

وأشار إلى أن معرض طروادة الذي افتتح في الكولوسيوم بالعاصمة الإيطالية روما خلال يونيو/حزيران الماضي، بالتعاون بين وزارتي الثقافة في تركيا وإيطاليا، أسهم في زيادة الاهتمام العالمي بطروادة، متوقعا أن يتضاعف هذا الاهتمام مع عرض فيلم نولان.

وذكر أن فيلم "طروادة" الذي أخرجه فولفغانغ بيترسن عام 2004 ساهم في زيادة الاهتمام بمدينة طروادة، مضيفا: "لا شك أن هذا الفيلم أيضا سيكون له إسهام كبير في سياحة طروادة والاهتمام بها".

- الأوديسة حديث العالم

من جانبها، قالت رئيسة جمعية أصحاب الفنادق والمشغلين والمستثمرين السياحيين في تشناق قلعة، نِلغون غوكسر، إن مدينة طروادة الأثرية التي يزورها نحو 400 ألف شخص سنوياً ليست مجرد إرث تاريخي، بل علامة ثقافية وسياحية قوية على المستوى العالمي.

وأكدت أن فيلم "الأوديسة" يمثل فرصة مهمة للتعريف بتاريخ تشناق قلعة الممتد لآلاف السنين، وثرواتها الثقافية وإمكاناتها السياحية أمام العالم.

وأضافت: "من أجل تحويل هذه الفرصة إلى قيمة دائمة للوجهة السياحية، من المهم جداً أن تعمل المؤسسات الحكومية والإدارات المحلية والهيئات المهنية وقطاع السياحة بتنسيق وانسجام وفق أهداف مشتركة".

وتابعت: "العالم اليوم يتحدث عن الأوديسة، ونحن نهدف إلى توجيه هذا الاهتمام العالمي نحو طروادة، وإلى موطنها العريق تشناق قلعة، وإلى الثروات الثقافية لهذه المنطقة الفريدة".

وفيلم "الأوديسة" (The Odyssey) هو عمل سينمائي ملحمي من إخراج البريطاني كريستوفر نولان، مستوحى من الملحمة اليونانية القديمة التي تحمل الاسم نفسه للشاعر هوميروس، والتي تعد واحدة من أهم النصوص الأدبية في تاريخ الحضارة اليونانية.

تدور أحداث الفيلم حول رحلة أوديسيوس، ملك جزيرة إيثاكا، ومحاولته العودة إلى وطنه بعد انتهاء حرب طروادة، وهي رحلة تستغرق عشر سنوات ويواجه خلالها العديد من المخاطر والأساطير، من بينها مواجهة كائنات وأحداث خارقة مثل السيكلوب، والسيرينات، والساحرة كيركي، وغيرها من الشخصيات المرتبطة بالأساطير اليونانية.

وتُعد مدينة طروادة واحدة من أشهر المدن الأثرية في العالم، لما تحمله من أهمية تاريخية وأسطورية ارتبطت بملحمتي الإلياذة والأوديسة للشاعر اليوناني القديم هوميروس.