بعدما قطع 30 ألف كلم.. طائر "مرزة البطائح" يعود إلى تركيا مركز أراس لأبحاث الطيور في إغدير التركية تتبع الطائر عبر الأقمار الصناعية منذ يونيو 2024

إغدير/ الأناضول

عاد طائر "مرزة البطائح" الذي كان يُتابع عبر جهاز تتبع بالأقمار الصناعية إلى منطقة "جنة طيور أراس" في إغدير التركية بعد 688 يوما من هجرة عبر القارات قطع فيها أكثر من 30 ألف كيلومترا.

ومرزة البطائح، أو مرزة المستنقعات الغربية، طائر جارح ينتمي إلى فصيلة البازيات، ويعيش غالبا في الأهوار والمستنقعات حيث يصطاد الأسماك والطيور الصغيرة والقوارض، وينتشر في أوروبا وآسيا وشمال إفريقيا.

وتتواصل في "جنة طيور أراس" الواقعة في قرية يوكاري تشييرليكلي، في إغدير، أعمال الأبحاث الخاصة بالطيور التي تنفذها جمعية "كوزاي دوغا" بإذن من المديرية العامة لحماية الطبيعة والمتنزهات الوطنية.

وفي المركز، الذي أُنشئ قبل نحو 20 عاما، يتم وضع حلقات تعريف وأجهزة تتبع عبر الأقمار الصناعية للطيور التي تعلق في الشباك، بهدف الحصول على بيانات مهمة لعلم الطيور في العالم.

وفي هذا السياق، وبعد أن علق في الشباك في 13 يونيو/حزيران 2024 وتم تزويده بجهاز تتبع ثم إطلاقه إلى الطبيعة، عاد طائر مرزة البطائح إلى المنطقة مجددا بعد 688 يوما.

وخلال 688 يوما، قطع الطائر مسافة 30 ألفا و584 كيلومترا، وهاجر نحو الجنوب مرتين ونحو الشمال مرتين.

وخلال هذه المدة، طار الطائر في أجواء تركيا وإيران والعراق وسوريا والسعودية وإريتريا وإثيوبيا وكينيا.

وفي هذه المدة، نفذ أعلى تحليق له على ارتفاع 4008 أمتار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وسيقضي فصل الصيف في إغدير، قبل أن يبدأ مجددا هجرته نحو الجنوب.

وفي حديث للأناضول، قالت مسؤولة محطة مركز أبحاث وتعليم طيور أراس، غول توتار، إن الطائر هو ذكر بالغ يزن نحو 430 غراما.

وأشارت توتار، إلى أن الطائر هاجر خلال 688 يوما 4 مرات، وأنه تحرك عبر مساحة جغرافية واسعة بدءا من تركيا.