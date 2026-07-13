المقاتلة نجحت في اختبار صاروخ "جيت -230" جو-أرض من شركة "روكيتسان" من مسافة 120 كيلومتر

بصاروخ أسرع من الصوت.. المسيرة التركية "قزل إلما" تصيب هدفها بدقة المقاتلة نجحت في اختبار صاروخ "جيت -230" جو-أرض من شركة "روكيتسان" من مسافة 120 كيلومتر

أنقرة / الأناضول



أصابت المقاتلة المسيرة التركية "قزل إلما" هدفها بدقة خلال اختبار إطلاق صاروخ "جيت- 230" جو-أرض أسرع من الصوت، الذي طورته شركة "روكيتسان" التركية.

ووفقا لبيان صادر عن شركة بايكار المطورة لمسيرة "قزل إلما"، الاثنين، نجحت المسيرة في تنفيذ أول اختبار لإطلاق صاروخ جو-أرض أسرع من الصوت، في خطوة تفتح مرحلة جديدة.

وذكر أنه بعد استكمال التحضيرات، أقلعت المقاتلة وهي تحمل صاروخي "جيت- 230" تحت جناحيها، واتجهت نحو هدف فوق البحر لتنفيذ الاختبار.

وأشار البيان إلى أن "قزل إلما" أطلقت الصاروخ من مسافة تزيد على 120 كيلومترا، وأصابت الهدف بدقة تامة.

وبذلك أثبتت أول طائرة حربية مسيَّرة في تركيا قدرتها على تنفيذ مهام حيوية باستخدام ذخائر جو-أرض أسرع من الصوت، محققة محطة جديدة في برنامج تطويرها.

وكانت "قزل إلما" قد نجحت سابقا في اختبارات إطلاق صاروخ "غوكدوغان" جو-جو التركي، إضافة إلى الذخائر المحلية "طولون" و"تبر-82" و"كي غي كي"، و"إل غي كي-82".

ومع نجاح اختبار صاروخ "جيت- 230" تسارعت عملية دمج الذخائر المحلية على الطائرة، بما يعزز قدرتها على التعامل مع أهداف متنوعة.

وتعد "قزل إلما" مقاتلة ثورية بفضل قدرتها على الهبوط والإقلاع من السفن ذات المدرج القصير، مثل السفينة التركية "تي جي غي أناضولو".

وانطلق مشروع "بيرقدار قزل ألما" عام 2021، وخرجت أول طائرة من خط الإنتاج في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قبل أن تحقق أول طيران ناجح في 14 ديسمبر/كانون الأول 2022.

