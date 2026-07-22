فرق الإطفاء تعمل على السيطرة على الحرائق في موغلا وآيدن وأنطاليا ومنع وصول النيران إلى المناطق السكنية

برًا وجوًا.. تركيا تكافح حرائق غابات في 3 ولايات فرق الإطفاء تعمل على السيطرة على الحرائق في موغلا وآيدن وأنطاليا ومنع وصول النيران إلى المناطق السكنية

موغلا، آيدن، أنطاليا / الأناضول

تواصل فرق الإطفاء في تركيا الأربعاء، جهودها للسيطرة على حرائق غابات اندلعت في ولايات موغلا وآيدن وأنطاليا.

وفي وقت سابق من اليوم اندلع حريق في منطقة غابات بقضاء فتحية التابع لولاية موغلا جنوب غربي البلاد.

وعقب تلقي بلاغ وصلت فرق الغابات وكوادر الإطفاء إلى موقع الحريق الذي لم يُحدد سببه بعد، وباشرت بإخماده.

وتواصل الفرق مكافحة الحريق جوا وبرا، وتعمل على منع وصول النيران إلى المناطق السكنية.

صورة : Ali Rıza Akkır/AA

** حريق آيدن

وفي ولاية آيدن غربي البلاد، اندلع حريق، لسبب لم يُحدد بعد، في منطقة غابات بقضاء قويوجاق.

وتدخلت 3 طائرات و4 مروحيات و15 عربة إطفاء تابعة لمديرية الغابات في موغلا، إلى جانب فرق الإطفاء.

وتتواصل الجهود للسيطرة على الحريق.

صورة : Ali Rıza Akkır/AA

** حريق أنطاليا

وفي ولاية أنطاليا جنوبي البلاد، اندلع حريق، لسبب مجهول، في منطقة غابات بأحد أحياء قضاء كيبيز.

وتشارك في عمليات الإخماد 5 مروحيات و4 طائرات و12 عربة إطفاء و4 مركبات لإمداد المياه و4 مركبات للتدخل الأولي، إلى جانب عدد كبير من عمال الغابات.

وتتواصل جهود الفرق جوا وبرا للسيطرة على الحريق.