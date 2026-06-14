عبر مختبر أنشأته وجهزته الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) في مدينة تييس التي تبعد نحو 70 كيلومترا عن العاصمة دكار

بدعم تركي.. مصابو المهق في السنغال ينتجون واقيات الشمس بأنفسهم عبر مختبر أنشأته وجهزته الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) في مدينة تييس التي تبعد نحو 70 كيلومترا عن العاصمة دكار

دكار/ الأناضول

افتتحت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، الأحد، مختبرا لإنتاج مستحضرات واقية من الشمس في السنغال، بالتنسيق مع الجمعية الوطنية للمهق (Albinism) في البلد الإفريقي.

وأفاد مراسل الأناضول بأن "تيكا" أنشأت المختبر داخل مقر الجمعية في مدينة تييس التي تبعد نحو 70 كيلومترا عن العاصمة دكار، بهدف تلبية احتياجات الأشخاص المصابين بالمهق.

كما وفرت جميع الآلات والمواد اللازمة للإنتاج المتكامل.

وحضر حفل الافتتاح سفيرة تركيا لدى دكار ديلشاد قرباشلي قره أوغلو، إلى جانب مسؤولي الجمعية وعدد من الأشخاص المصابين بالمهق.

وفي كلمتها خلال الافتتاح، أكدت السفيرة التركية أن مثل هذا التعاون بين الدول الشقيقة أمر طبيعي للغاية، معربة عن سعادتهم بتقديم هذا الدعم للأشخاص المصابين بالمهق.

وأضافت أن "تيكا" التي تنشط في السنغال منذ عام 2007، نفذت حتى اليوم 238 مشروعا بلغت قيمتها الإجمالية 15.6 مليون دولار.

وبفضل المختبر المذكور الذي أنشأته "تيكا"، سيتمكن الأشخاص المصابون بالمهق لأول مرة في السنغال وغرب إفريقيا من إنتاج واقي الشمس بأنفسهم.

وسيتم توزيع المستحضرات المنتجة مجانا على المصابين بالمهق، كما ستباع لغير المصابين مقابل رسوم تخصص لصالح الجمعية.

والمهق هو حالة وراثية تتميز بنقص صبغة الميلانين منذ الولادة، ما يجعل الأفراد أكثر عرضة لتأثيرات أشعة الشمس الضارة.

وبسبب نقص الصبغة وتعرضهم المكثف لأشعة الشمس، يواجه المصابون بالمهق خطر الإصابة بأمراض جلدية خطيرة وسرطان الجلد.

ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار واقيات الشمس ذات عامل الحماية العالي أو عدم توفرها بشكل كاف في العديد من الدول الإفريقية يحول دون حصول المصابين بالمهق على هذه المنتجات بشكل منتظم.

ومن الجدير بالذكر أن العالم يحتفل في 13 من يونيو/حزيران 2026 م، باليوم الدولي للتوعية بالمهق (Albinism)، وهي المناسبة الدولية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لتسليط الضوء على حقوق الأشخاص ذوي المهق.