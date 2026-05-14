بدعم تركي.. أمينة أردوغان تفتتح في كازاخستان مختبر "صفر نفايات" المختبر يهدف لتعزيز قدرات التعليم والبحث في مجالات إدارة النفايات والاقتصاد الدائري داخل جامعة ساكن سيفولين

أستانة / الأناضول

افتتحت سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان، الخميس، "مختبر التعليم الدولي لصفر نفايات" في جامعة ساكن سيفولين الحكومية التقنية الزراعية في كازاخستان.

وشارك في مراسم استقبال السيدة الأولى التي ترافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارته إلى كازاخستان، 60 طالبا كانوا يحملون أعلام تركيا وكازاخستان ويرتدون الأزياء التقليدية.

وبعد الافتتاح، قامت أردوغان بجولة داخل المختبر، حيث قدم رئيس الجامعة كانات تيريوف معلومات حول أنشطة المختبر وبرامج "صفر نفايات" والتعاون مع تركيا في هذا المجال.

وبتدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، أعربت أردوغان عن ثقتها بأن المختبر سيستضيف أعمالا مهمة في مجالات صفر النفايات، والزراعة المستدامة، وإدارة النفايات، والاقتصاد الدائري.

وتم إنشاء المختبر من قبل وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" بهدف تعزيز قدرات التعليم والبحث في مجالات إدارة النفايات والاقتصاد الدائري داخل الجامعة.

ومشروع "صفر نفايات" أطلقته تركيا بالعام 2017، بمبادرة من السيدة أردوغان، بهدف الحد من تأثير النفايات على البيئة.



كما يهدف المشروع إلى تغيير العادات الاستهلاكية، والتعامل مع النفايات عن طريق إعادة التدوير والاستفادة منها بعد فصلها من المصدر، وصولا إلى تحقيق نسبة إعادة تدوير تبلغ 60 بالمئة بحلول العام 2030.