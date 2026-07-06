بخدمة ليموزين.. 10 سيارات "توغ" تركية تُخصص لنقل قادة الناتو في أنقرة

أنقرة / الأناضول

خصصت تركيا 10 سيارات "توغ" محلية الصنع بخدمة ليموزين، لاستخدامها في نقل القادة المشاركين في القمة 36 لدول حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي تُعقد غدا الثلاثاء في العاصمة أنقرة.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه الاستعدادات عشية انعقاد القمة، أُضيفت النسخ الليموزين المصممة خصيصًا من طراز "توغ تي 10 إكس" إلى أسطول السيارات المخصص للمراسم والبروتوكول.

وشوهدت السيارات العشر أمام مركز مؤتمرات "آتو كونغريسيوم"، حيث ضم الأسطول نماذج بألوان الأحمر والأبيض، إلى جانب تصاميم خاصة تضمنت زخارف مميزة.

ومن المرتقب أن تُستخدم هذه السيارات في عمليات النقل لمسافات قصيرة داخل منطقة انعقاد القمة، بسرعة تقارب 50 كيلومترًا في الساعة، وفق مسارات بروتوكولية محددة مسبقًا بين المواقع المخصصة داخل القمة.

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022 احتفلت تركيا بإنتاج أول سيارة محلية، إيذانًا ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية "توغ".

وتملك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بالكامل، وتسعى من خلالها إلى بناء علامة تجارية عالمية، وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.

وتستضيف تركيا قمة الناتو للمرة الثانية في تاريخها يومَي الثلاثاء والأربعاء، بعد مرور 22 عامًا على استضافتها قمة إسطنبول عام 2004.

ومن المرتقب أن يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سلسلة لقاءات ثنائية على هامش القمة مع عدد من قادة الدول والحكومات المشاركين.