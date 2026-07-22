بايكار وليوناردو تكشفان عن المسيّرة المشتركة "أستورِه ليفانتي"

روما / الأناضول

كشفت شركة "LBA Systems"، المشروع المشترك بين شركتي بايكار التركية وليوناردو الإيطالية، عن طائرتها المسيّرة الجديدة "أستورِه ليفانتي" المطورة انطلاقا من مسيرة "بيرقدار تي بي 3"، وذلك خلال معرض "فارنبورو" الدولي للطيران في بريطانيا.

وأفادت الشركات الثلاث، في بيان مشترك، الثلاثاء، بأن "LBA Systems" بلغت مرحلة الجاهزية التشغيلية الكاملة، وقدمت خلال المعرض أول منتجاتها، "أستورِه ليفانتي".

وأوضح البيان أن الطائرة تجمع بين منصة "بيرقدار تي بي3"، والتقنيات المتقدمة التي توفرها ليوناردو، بما في ذلك أنظمة الاستشعار، وأنظمة المهام، ومحطة التحكم الأرضية.

وأضاف أن الأنشطة الصناعية الخاصة بطائرتي "أستورِه ليفانتي" وقزل إلما" ستُنفذ في منشآت ليوناردو، فيما بدأ بالفعل إنتاج الدفعة الأولى من "أستورِه ليفانتي"، على أن تُسلَّم إلى المستخدم النهائي في إيطاليا قبل نهاية العام الجاري، بينما ستُنفذ الأعمال المتعلقة بمنصتي "تي بي 2" و"أقنجي" في منشآت بايكار بإيطاليا.

وبحسب البيان المشترك، قال المدير العام لشركة بايكار، خلوق بيرقدار، إن "LBA Systems" تمثل شراكة تجمع بين القوة الإنتاجية والبنية الهندسية المستقلة ذات التكنولوجيا العالية لشركة "بايكار"، والتي أثبتت جدارتها وكفاءتها في الميدان، والخبرات التي تمتلكها ليوناردو في أنظمة الطيران والحمولات المتقدمة.

وأضاف أن "نجاح الاختبارات الأخيرة لمهمة التشغيل المشترك بين المأهول وغير المأهول (CUC-T) التي نفذتها قزل إلما مع طائرة M-346، أظهر مستوى النضج الذي بلغته أنظمتنا الذاتية وفق معايير الناتو، وقدرتها على تلبية متطلبات ساحات القتال الحديثة".

وأكد بيرقدار أن الشركة ستقدم، من خلال "LBA Systems"، حلولا موثوقة وجاهزة للأسواق العالمية، بدءا من "أستورِه ليفانتي" وصولا إلى "قزل إلما".

وأوضح أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية للصناعات الدفاعية في أوروبا والدول الحليفة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ليوناردو لورينزو مارياني إن "LBA Systems" تدخل سوق الأنظمة غير المأهولة سريع النمو بمجموعة واسعة من المنتجات التنافسية.



وأشار إلى أن الشركة تستفيد من حلول ليوناردو المتقدمة في مجال الحمولات، والقابلة للدمج مع مختلف منصات بايكار لتلبية متطلبات العمليات الحديثة.

وكانت بايكار وليوناردو قد بدأتا شراكتهما بتوقيع مذكرة تفاهم في روما خلال مارس/آذار 2025، قبل توقيع اتفاقية تأسيس المشروع المشترك رسميا في معرض باريس للطيران في يونيو/حزيران من العام نفسه.