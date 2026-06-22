البيان المشترك الصادر عن الشركتين التركية والإيطالية أوضحت أن الاختبار يهدف إلى تطوير قدرات العمل المشترك بين الطائرات المأهولة والمسيّرات.

بايكار وليوناردو تطلقان أول اختبار تنسيق جوي بين طائرات مأهولة ومسيّرة البيان المشترك الصادر عن الشركتين التركية والإيطالية أوضحت أن الاختبار يهدف إلى تطوير قدرات العمل المشترك بين الطائرات المأهولة والمسيّرات.

أنقرة/ الأناضول



أجرت شركتا "بايكار" التركية و"ليوناردو" الإيطالية الرائدتين في مجال الصناعات الدفاعية، الاثنين، أول اختبار طيران مشترك يجمع بين طائرات مأهولة وغير مأهولة.

وأوضح بيان مشترك صادر عن الشركتين، أن الاختبار جرى ضمن برنامج "K-SWARM"، في مركز بايكار للطيران والاختبار بقضاء تشورلو غربي تركيا.

وأضاف البيان أن الاختبار يهدف إلى تطوير قدرات العمل المشترك بين الطائرات المأهولة والمسيّرات.

وشاركت في الاختبار طائرة التدريب والهجوم الخفيف "إم-346" وطائرة التدريب المتقدم "تي-346إيه" التابعة لشركة ليوناردو، إلى جانب الطائرة القتالية المسيّرة التركية بيرقدار قزل إلما.

وخلال الاختبار، نفذت "قزل إلما" عمليات الإقلاع والتحرك الأرضي بشكل ذاتي، ثم انضمت إلى تشكيل جوي مع طائرة "إم-346"، حيث جرى تنفيذ مناورات متعددة شملت تبديل المواقع، والانفصال وإعادة الالتحام بنجاح، وذلك بتوجيهات صادرة من الطيارين.

ويهدف برنامج "K-SWARM" إلى تطوير قدرات العمل المشترك بين الطائرات المأهولة والمسيّرة في المهام القتالية، بما يمهد لإجراء اختبارات أكثر تعقيدا تشمل سيناريوهات تشغيلية متقدمة.

وأكدت الشركتان أن التطور في تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة التعاون بين المنصات، من شأنه تقليل عبء الطيارين ورفع كفاءة تنفيذ المهام.

وأشار البيان إلى أن هذا النوع من التكامل سيؤدي دورا محوريا في مستقبل أنظمة القتال الجوي.

