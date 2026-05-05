"بامير 4×4".. ناقلة جند تركية تعمل في التضاريس الوعرة المركبة من إنتاج شركة "بي إم سي"، وعرضت للمرة الأولى في معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء بإسطنبول..

إسطنبول / الأناضول

عرضت شركة "بي إم سي" التركية المتخصصة في إنتاج المركبات البرية المدرعة، مركبتها الجديدة من عائلة مركبات نقل البضائع والأفراد "بامير 4x4" في معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، الذي يُنظم في مركز إسطنبول للمعارض بين 5 و9 مايو/ أيار الجاري.

ويقام المعرض بشراكة إعلامية عالمية من وكالة الأناضول تحت شعار "قلب التكنولوجيا ينبض في ساها"، ويجمع شركات عدة وممثلي شركات ووفودا رسمية وتجارية وزوارا من مختلف دول العالم.

وكشفت الشركة عن الناقلة "بامير 4x4"، وهي مركبة مصممة لنقل الأفراد والبضائع اللوجستية، في المعرض للمرة الأولى.

وتصل سرعة المركبة القصوى إلى 120 كيلومترا في الساعة، وتُظهر أداءً فعالًا في العمليات طويلة الأمد بمدى يصل إلى 600 كيلومتر.

وتتسع مقصورة المركبة لأربعة أفراد، ويمكنها نقل ما مجموعه 10 أفراد، وتتميز بقدرتها على الحركة في التضاريس الوعرة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، انطلقت أعمال معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، في مركز إسطنبول للمعارض، ويستمر حتى 9 مايو/ أيار الجاري.

وتقام نسخة هذا العام من المعرض الذي ينظمه تكتل شركات "ساها إسطنبول" للصناعات الدفاعية، على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، بمشاركة متوقعة من أكثر من 120 دولة، و1700 شركة بينها 263 أجنبية، وأكثر من 200 ألف زائر، و30 ألف متخصص بهذا القطاع.

ويستهدف المعرض، الذي ينظم مرة كل عامين، رفع قيمة عقود التصدير من 6.2 مليارات دولار، التي تم تحقيقها في نسخة "ساها 2024" إلى ما لا يقل عن 8 مليارات دولار هذا العام.