تعليقا على قرار الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بمزاعم الأرمن المتعلقة بأحداث عام 1915 على أنها "إبادة جماعية"..

باشينيان: من مصلحة أرمينيا عدم استخدام أحداث عام 1915 كـ"سلاح" تعليقا على قرار الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بمزاعم الأرمن المتعلقة بأحداث عام 1915 على أنها "إبادة جماعية"..

إسطنبول/ الأناضول

قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، تعليقاً على قرار الحكومة الإسرائيلية بشأن مزاعم الأرمن المتعلقة بأحداث عام 1915، إن من مصلحة بلاده عدم الانخراط في استخدام هذه القضية كـ"سلاح".

جاء ذلك في معرض رده، الاثنين، على سؤال بشأن قرار الحكومة الإسرائيلية، عقب اجتماع حزب "العقد المدني" الذي يتزعمه، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الأرمينية الرسمية "أرمن برس".

وأضاف باشينيان: "لا نرى حاجة للرد، لأننا نعتقد أن من مصلحة أرمينيا عدم الانخراط في عملية استخدام هذه القضية كسلاح".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد اتخذت، الأحد، قراراً بالإجماع يقضي بالاعتراف بمزاعم الأرمن المتعلقة بأحداث عام 1915 على أنها "إبادة جماعية".