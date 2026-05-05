"باسيفيك تكنولوجي" التركية توقع اتفاقية تصدير 100 ألف مسيرة الرئيس التنفيذي للشركة قال إن الاتفاقية تشمل منتجات أخرى..

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت شركة "باسيفك تكنولوجي" أنها ستبدأ أول عملية تصدير لها في مجال الصناعات الدفاعية ودخول الأسواق الدولية عقب توقيع اتفاقية لتصدير 100 ألف طائرة مسيَّرة ومنتجات أخرى.

الإعلان جاء على لسان الرئيس التنفيذي للشركة آيقوت فراح خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول، الثلاثاء، حيث أوضح أن الشركة وقعت اتفاقية إطارية مع مؤسسة تكنولوجية ودفاعية في دولة صديقة وحليفة، دون ذكر اسمها.



وأشار إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية، سيتم تصدير عدة منتجات منها 100 ألف طائرة مسيَّرة انتحارية من طراز "مركوت"، و10 مروحيات بدون طيار من طراز "ألبين".



وأوضح أن الاتفاقية تشمل أيضا تصدير 25 مروحية صغيرة بدون طيار من طراز "دومرول"، و500 مسيرة انتحارية تكتيكية من طراز "دلي"، و500 وحدة دعم ومراقبة أرضية ذاتية من طراز "كورغان".

وأوضح أن الأنظمة غير المأهولة والمنصات الذاتية وتقنيات الأسراب أصبحت عوامل حاسمة، في العمليات العسكرية.

ولفت إلى أن الشركة تعزز قدرتها التنافسية في السوق العالمية من خلال الأنظمة الجوية غير المأهولة والمنصات الذاتية والحلول المتكاملة التي تطورها في مجال الصناعات الدفاعية.

وأضاف أنها ستعرض محفظة منتجاتها الحالية وأنظمتها الجديدة في معرض "ساها 2026" للصناعات الدفاعية في مدينة إسطنبول الذي انطلقت فعالياته، الثلاثاء، وتستمر حتى 9 مايو/ أيار الجاري.

وبيَّن أن المعرض سيشهد عرض منتجين جديدين هما "دلي- س" و"كورغان-م في2" إلى جانب المنتجات الحالية.

وتابع: "دلي-س هو طائرة مسيَّرة انتحارية قادرة على العمل بشكل فردي أو ضمن سرب، ويمكن إطلاقها يدويا، وتتميز بدقة إصابة عالية. يبلغ مداها 35 كيلومتر، ومدة طيرانها 30 دقيقة".

وأردف: "أما كورغان-م في2 فهو درون ذاتي الشحن قادر على العمل على مدار الساعة، ويتميز بالهبوط التلقائي والشحن الذاتي".