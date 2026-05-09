إسطنبول/ الأناضول

كشفت شركة "خان سيستم" التركية لأول مرة عن سلاحها "باران" الحاصل على براءة اختراع للمواجهة القريبة ضد الدرونات، خلال معرض "ساها 2026" الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء.

ويتميز "باران" بمنظومة ذات 6 سبطانات، وسلاح قادر على إطلاق 1000 طلقة في الدقيقة، مع مدى فعال يتراوح بين 100 و200 متر، إلى جانب نظام رادار مدعوم بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأهداف.

وفي حديث للأناضول، قال المدير العام للشركة مليح خان بيلغين إن الشركة تعمل بهدف تصميم وإنتاج منتجات تكنولوجية لقطاع الدفاع.

وأكد بيلغين أن تهديدات الدرونات في ساحات القتال الحديثة أوجدت مفهوما جديدا للحروب، ولذلك ركزت الشركة أهدافها على هذا المجال.

وأوضح أن الشركة حصلت على براءة اختراع عالمية لنظام "باران" الذي صممته، وأنهم أكملوا الاختبارات الميكانيكية، ويعملون حاليا في مرحلة اختبارات الإطلاق.

وبيَّن أن القتال بين الدرونات في الجو أصبح واقعا في بيئة المعارك الحديثة، ولذلك تعمل الشركة على تصميم أنظمة إلكترونية بالكامل لا تحتاج إلى العنصر البشري.

وشدد على أن الذكاء الاصطناعي يؤدي دورا محوريا في هذه الأنظمة.

وختاما قال: "هدفنا الملموس هو أن نصبح مركزا عالميا للتكنولوجيا والحلول في مجال أنظمة مكافحة الدرونات منخفضة الارتفاع، وكل مكان تشهد فيه الحروب استخداما للدرونات يُعد سوقا لمنتجاتنا".

وتقام نسخة هذا العام من المعرض الذي ينظمه تكتل شركات "ساها إسطنبول" للصناعات الدفاعية ويختتم اليوم السبت، على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، بمشاركة متوقعة من أكثر من 120 دولة، و1700 شركة بينها 263 أجنبية، وأكثر من 200 ألف زائر، و30 ألف متخصص بهذا القطاع.

ويستهدف المعرض، الذي ينظم مرة كل عامين، رفع قيمة عقود التصدير من 6.2 مليارات دولار، التي تم تحقيقها في نسخة "ساها 2024" إلى ما لا يقل عن 8 مليارات دولار هذا العام.