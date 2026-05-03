بأكبر جناح في "ساها 2026".. "أسيلسان" التركية تعزز حضورها العالمي - معرض "ساها 2026" الدولي للدفاع والطيران والفضاء ينظم بين 5 و9 مايو بمركز إسطنبول للمعارض

إسطنبول/ الأناضول

شركة "أسيلسان" الرائدة في الصناعات الدفاعية التركية تكشف في المعرض عن 5 منتجات جديدة ونسخ مطورة من 6 منتجات أخرى

المدير العام لشركة "أسيلسان"، أحمد آق يول: المعرض يمثل حجر زاوية في مسيرة الشركة لتصبح علامة تجارية عالمية

تعتزم شركة "أسيلسان" (ASELSAN) الرائدة في الصناعات الدفاعية التركية، عرض أحدث ابتكاراتها، بأكبر جناح، في معرض "ساها 2026" الدولي للدفاع والطيران والفضاء، الذي ينطلق الثلاثاء في إسطنبول.

ومن المرتقب أن تكشف الشركة عن 5 منتجات جديدة ونسخ مطورة من 6 منتجات أخرى، في خطوة تهدف لتعزيز مكانتها كلاعب محوري في النظام الدفاعي العالمي.

ينطلق المعرض الذي يعد الأكبر من نوعه في تركيا وأوروبا بتنظيم من "ساها إسطنبول"، في الفترة ما بين 5 و9 مايو/ أيار الجاري بمركز إسطنبول للمعارض، وبشراكة إعلامية عالمية من وكالة الأناضول تحت شعار "قلب التكنولوجيا ينبض في ساها".

- استعراض القوة

وتستعد "أسيلسان" لتكون صاحب أكبر جناح وأوسع مجموعة منتجات في المعرض، حيث ستعرض حلولها الوطنية التي تغطي كافة المجالات، بدءا من تقنيات أعماق البحار وصولا إلى الفضاء، مع التركيز بشكل خاص على مكونات منظومة "القبة الفولاذية" للدفاع الجوي.

ومن أبرز هذه المنظومات، رادار الارتفاع المنخفض "ALP"، ونظام الدفاع الجوي الهجين "GÜRZ"، ونظام الدفاع الجوي "KORKUT"، ونظام "EJDERHA" المضاد للطائرات المسيرة، وسلاح الليزر المحمول "GÖKBERK"، ونظام الحرب الإلكترونية "PUHU".

وانطلاقا من هدفها في توسيع النظام البيئي للدفاع الوطني، ستكرم "أسيلسان" خلال المعرض الشركات الموردة التي حققت نجاحات ملموسة في رحلة "التوطين".

وسيتم تقديم جوائز للشركات الأكثر مساهمة في إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، والأكثر تحقيقا للصادرات، والأعلى خلقا للقيمة المضافة.

- منصة نحو الصدارة العالمية

وفي حديث للأناضول، قال المدير العام لشركة "أسيلسان"، أحمد آق يول، إن المعرض يمثل حجر زاوية في مسيرة الشركة لتصبح علامة تجارية عالمية.

وأشار إلى التخطيط لتوقيع اتفاقيات تعاون استراتيجية مع أقطاب الصناعة الدفاعية في العالم.

وأوضح أن "أسيلسان" ستقوم بثلاث فعاليات إطلاق كبرى خلال المعرض، تعرض فيه 5 منتجات جديدة، و6 نسخ مطورة لأنظمة حالية من منتجات الشركة التركية.

وقال إن "أسيلسان" تهدف إلى التحول من مرحلة الإنتاج الكمي إلى مرحلة "صناعة اللعب" الذي يضع المعايير عالميا في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية.

ولفت إلى أن المعرض يمثل فرصة استراتيجية لنقل قوة الهندسة التركية إلى الواجهة العالمية ورفع قدراتها التنافسية إلى المستويات العليا.

وتحتضن إسطنبول بين 5 و9 مايو الحالي فعاليات معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء.

وتقام نسخة هذا العام على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، بمشاركة متوقعة من أكثر من 120 دولة، و1700 شركة بينها 263 أجنبية، وأكثر من 200 ألف زائر، و30 ألف متخصص بهذا القطاع.

ومن المخطط إجراء أكثر من 30 ألف اجتماع ثنائي B2B بين الشركات، إلى جانب الكشف عن 203 منتجات جديدة، وتنظيم 164 حفل مراسم توقيع ستركز على اتفاقيات تصدير بقيمة 4 مليارات دولار.

ويجمع المعرض العديد من الشركات وممثلي الشركات والوفود الرسمية والوفود التجارية والزوار من القارات الأربع، على رأسها من أوروبا والولايات المتحدة وكندا.

ويشهد المعرض تقديم منتجات ذات تكنولوجيا عالية للمرة الأولى، وعرض قدرات مركبات ذاتية القيادة ومزودة بأحد التقنيات ومطورة في تركيا بمجال استكشاف الكواكب "روفر"، وذلك في مسارات خاصة خصصت لهذا الغرض.