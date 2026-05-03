انطلاق المرحلة الأخيرة من سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية المرحلة الأخيرة تنظم في العاصمة أنقرة على مسار بطول 108.4 كيلومترات بمشاركة 147 دراجا..

أنقرة/ الأناضول

انطلقت في العاصمة التركية أنقرة، الأحد، المرحلة الثامنة والأخيرة من سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية بنسخته الـ61.

وذكر مراسل الأناضول أن المرحلة الأخيرة انطلقت من أمام المجمع الرئاسي في العاصمة، بحضور نائب رئيس الجمهورية جودت يلماز، ونائب وزير الشباب والرياضة حمزة يرلي قايا، ورئيس الاتحاد التركي للدراجات أمين مفتي أوغلو، وسط أجواء احتفالية.

وتتضمن المرحلة الختامية، مسارا بطول 108.4 كيلومترات بمشاركة 147 دراجا بين المجمع الرئاسي ومنطقة ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.

وفي تصريح صحفي، قال نائب الرئيس جودت يلماز، إن سباق الرئاسة للدراجات الهوائية يتجاوز كونه مجرد سباق.

وأوضح أن السباق يشاهده الملايين عبر شاشات القنوات الرياضية، ويمثل فعالية للترويج لجمال تركيا وقيمها عالميا.

ويعد تنظيم المرحلة الأخيرة من السباق في أنقرة، حدثا تاريخيا يأتي للمرة الأولى منذ 27 عاما من تاريخ السباق الذي كان من المعتاد أن ينتهي في وجهات ساحلية أو في إسطنبول طيلة هذه الأعوام السابقة.

وينظم السباق الذي انطلق يوم 26 أبريل/ نيسان الماضي، تحت رعاية رئاسة الجمهورية التركية، وبدعم من وزارة الشباب والرياضة.

ويُعد سباق رئاسة تركيا للدراجات، المدرج ضمن تقويم الجولات الأوروبية للاتحاد الدولي للدراجات (UCI)، السباق الوحيد في تركيا ضمن فئة "ProSeries"، حيث يشارك فيه 161 دراجا من 27 دولة يمثلون 23 فريقا، ويتنافسون على مسار يبلغ طوله 1133.5 كيلومترا.

ونُظم السباق الأول عام 1963 تحت اسم "سباق مرمرة"، وحاز طابعا دوليا في 1965، قبل أن يصبح برعاية رئاسة الجمهورية التركية عام 1966.