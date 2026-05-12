انطلاق الاجتماع الـ42 للجنة مراقبة "إيسيداك" في أنقرة التابعة للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة السعودية وفلسطين والكويت وأذربيجان وغامبيا وباكستان وقطر وبروناي دار السلام والسنغال

أنقرة / الأناضول

انطلق في العاصمة التركية أنقرة، الثلاثاء، الاجتماع الـ42 للجنة المراقبة بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي.

لجنة المراقبة التابعة للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري للمنظمة "إيسيداك"، عقدت اجتماعها برئاسة رضوان آغا أوغلو نائب رئيس الاستراتيجية والميزانية في الرئاسة التركية.



وقالت رئاسة الاستراتيجية والميزانية في الرئاسة التركية، عبر بيان، إن الاجتماع شهد مشاركة كل من السعودية وفلسطين والكويت وأذربيجان وغامبيا وباكستان وقطر وبروناي دار السلام والسنغال.

وأكد الاجتماع أهمية القضية الفلسطينية، وضرورة تقديم الدعم الإنساني والاقتصادي لها، داعيا الدول الإسلامية إلى مواصلة تقديم كل المساعدات اللازمة.

ويناقش الاجتماع النتائج الملموسة للمشاريع القائمة في فلسطين ضمن إطار برنامج "الإيسيسكو القدس" ودعم عملية إعادة إعمار سوريا ونظام التجارة التفضيلية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي.