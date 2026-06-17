اليابان تسعى لتعزيز تعاونها مع تركيا بمجال الطائرات المسيّرة

أنقرة / الأناضول

أعرب وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي عن رغبة بلاده بتعزيز التعاون مع تركيا في مجال الطائرات المسيّرة، في ظل تزايد التحديات والتهديدات الجيوسياسية على الساحة الدولية.

جاء ذلك بتدوينة نشرها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأربعاء، عقب لقائه رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون، الذي يجري زيارة إلى اليابان.

وأفاد كويزومي بأن تركيا تولي أهمية كبيرة لتطوير صناعتها الدفاعية الوطنية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، مشيرا إلى أنه تبادل وجهات النظر مع غورغون بشأن فرص التعاون في هذا المجال.

وشدد الوزير الياباني على أن بلاده ستواصل العمل على تعزيز علاقاتها الثنائية مع تركيا وتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين.

وكان رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية أجرى زيارة إلى اليابان في إطار جهود تعزيز التعاون في قطاع الصناعات الدفاعية.

وخلال الزيارة، عقد غورغون سلسلة لقاءات رفيعة المستوى في طوكيو وكوبي، شملت مؤسسات عاملة في تقنيات الدفاع، إضافة إلى زيارات لمرافق صناعية.

كما التقى غورغون وزير الدفاع الياباني وقادة قوات الدفاع الذاتي البرية والبحرية، ورئيس وكالة المشتريات والتكنولوجيا الدفاعية اليابانية ATLA وعددا من المسؤولين.

ويأتي هذا التقارب في وقت تتصاعد فيه التهديدات الجيوسياسية، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، وتطور البرامج الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية، وتسارع القدرات العسكرية الصينية، ما دفع اليابان إلى إعادة صياغة "استراتيجية الأمن القومي" بالعام 2022.

ومن المتوقع أن تصل ميزانية الدفاع اليابانية في السنة المالية 2026 إلى 1.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، على أن ترتفع إلى 2 بالمئة في العام 2027.