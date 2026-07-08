الولايات المتحدة تلغي الإعفاء المؤقت للعقوبات النفطية على إيران عقب هجمات استهدفت ناقلات نفط في مضيق هرمز

نيويورك / الأناضول

ألغت الولايات المتحدة الترخيص العام الصادر في 21 يونيو/ حزيران الماضي الذي يسمح ببيع النفط الإيراني لمدة 60 يوميا وذلك عقب هجمات استهدفت ناقلات نفط في مضيق هرمز.

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قرارا الثلاثاء، بموجبه يمنع إجراء أي معاملات جديدة للنفط الإيراني اعتبارا من 7 يوليو/ تموز الجاري أو بعده.

وأوضحت أن القرار يلغي الترخيص المؤقت الصادر في 21 يونيو الذي سمح بإنتاج النفط الخام الإيراني والبتروكيماويات والمنتجات البترولية وتوريدها وبيعها.

وكانت نسخة سابقة من الترخيص صدرت عقب اتفاق السلام المؤقت، وسمحت بالمعاملات لمدة 60 يوماً، حتى 21 أغسطس/ آب المقبل. ​​​​​​​

وخلال الـ24 ساعة الأخيرة، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض ثلاث ناقلات نفط لاستهدافات أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أسفر عن أضرار طفيفة بها، دون الإعلان عن جنسياتها.

وادعى موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي بأن الجيش الإيراني هاجم سفينتين تجاريتين كانتا تمران عبر مضيق هرمز، ما أدى إلى أضرار جسيمة فيهما.

وتشهد منطقة مضيق هرمز، بين الحين والآخر، توترات أمنية على خلفية الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وفي 18 يونيو وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وتواصلان مفاوضات صعبة للتوصل إلى اتفاق نهائي، بوساطة باكستان وقطر.