الهلال الأحمر التركي يوزّع ملابس عيد الأضحى على أطفال غزة استهدف ألف و544 طفلا، فيما يواصل توزيع وجبات يومية لنحو 30 ألف شخص

أنقرة / الأناضول

وزّع الهلال الأحمر التركي ملابس للأطفال الفلسطينيين قطاع غزة بمناسبة حلول عيد الأضحى الموافق الأربعاء المقبل.

ووفقاً لبيان صادر عن جمعية الهلال الأحمر، الاثنين، تم توزيع ملابس العيد على ألف و544 طفلاً في قطاع غزة.

وعقب توزيع الملابس واصلت فرق الهلال الأحمر أنشطتها في مجال الدعم النفسي والاجتماعي ضمن مشروع "أطفال مرحون"، حيث التقت بالأطفال وشاركتهم ألعابًا وأنشطة متنوعة لإدخال البهجة على أجواء العيد.

وفي سياق متصل، يواصل الهلال الأحمر التركي توزيع وجبات يومياً لنحو 30 ألف شخص بمناطق مختلفة من قطاع غزة.

وشهد قطاع غزة إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي، واستمرت لعامين، خلفت أكثر من 72 ألف قتيل و172 ألف جريح، ودمارا واسعا بالبنية التحتية.

وفي أكتوبر 2025 جرى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل، لكن الأخيرة تواصل الإبادة بأشكال متعددة، منها الحصار والتجويع والقصف وتدمير المنازل والمقدرات المدنية.