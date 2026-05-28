والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة عبر عن شكره للرئيس رجب طيب أردوغان، والهلال الأحمر التركي، ولسائر منظمات المجتمع المدني، على مساعداتهم للسودان..

الهلال الأحمر التركي يوزع لحوم أضاحي على الأسر المحتاجة في السودان والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة عبر عن شكره للرئيس رجب طيب أردوغان، والهلال الأحمر التركي، ولسائر منظمات المجتمع المدني، على مساعداتهم للسودان..

الخرطوم/ الأناضول

وزع الهلال الأحمر التركي، الخميس، لحوم أضاحي على الأسر المحتاجة في السودان.

وفي إطار برنامج ذبح الأضاحي بالوكالة لعام 2026، نحر الهلال الأحمر التركي 300 رأس من الأبقار في العاصمة السودانية الخرطوم، ثم توزيع لحومها على الأسر المحتاجة.

وزار والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة ومسؤولون من الهلال الأحمر السوداني المسلخ، حيث أجروا جولة تفقدية.

وأعرب حمزة عن شكره للرئيس رجب طيب أردوغان، وللهلال الأحمر التركي، ولسائر منظمات المجتمع المدني، على مساعداتهم للسودان.

من جانبه، قال رئيس فريق الهلال الأحمر التركي في السودان جَسور درويش أوغلو، للأناضول، إن الهلال الأحمر التركي يوصل بركة الأضاحي إلى موائد المحتاجين في 30 دولة في 3 قارات.

وأضاف أن السودان يمر بمرحلة صعبة وأن السكان في مرحلة التعافي، مشيرا إلى أن الهلال الأحمر التركي يقف إلى جانب السودانيين منذ عام 1998 في إطار أنشطته الإنسانية.

وقال "بفضل دعم المتبرعين، قمنا بنحر 300 أضحية من الأبقار بمناسبة عيد الأضحى، وتوزيع لحومها على الأسر المحتاجة بالتعاون مع الهلال الأحمر السوداني، وسنواصل الوقوف إلى جانب أشقائنا السودانيين".

بدوره، أعرب أحد المستفيدين، حجاج سعد الله، عن شكره لتركيا وللهلال الأحمر التركي، مؤكدا استمرار المساعدات الإنسانية في المنطقة منذ فترة طويلة.

