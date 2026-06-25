الهلال الأحمر التركي أوضح في بيان أنه يواصل مشاوراته مع الصليب الأحمر الفنزويلي بشأن إيفاد فرق للمساعدة..

الهلال الأحمر التركي يعرض المساعدة على فنزويلا إثر الزلزال الهلال الأحمر التركي أوضح في بيان أنه يواصل مشاوراته مع الصليب الأحمر الفنزويلي بشأن إيفاد فرق للمساعدة..

أنقرة/ الأناضول

أعلنت جمعية الهلال الأحمر التركي أنها تواصلت مع الصليب الأحمر الفنزويلي عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب الساحل الشمالي للبلاد بقوة 7.2 و7.5 درجات، وأكدت استعدادها لتقديم الدعم عند الحاجة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر التركي في بيان الخميس، أنها تتابع التطورات في المنطقة بالتنسيق مع الصليب الأحمر الفنزويلي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وأضافت أن جمعية الهلال الأحمر التركي، التي بادرت إلى إجراء أول اتصال مع الصليب الأحمر الفنزويلي بعد الزلزال، بعثت برسالة جاء فيها: "نحن على استعداد لتقديم كل أشكال المساعدة".

وقالت رئيسة جمعية الهلال الأحمر التركي فاطمة مريتش يلماز، التي أفرد البيان حيزا لتصريحاتها، إنهم يشاركون الشعب الفنزويلي آلامه، معربة عن تعازيها في الضحايا وتضامنها مع المنكوبين.

وتابعت: "وحداتنا المعنية على تواصل دائم مع الصليب الأحمر الفنزويلي. نحن مستعدون، وفي مقدمتنا فرق التدخل المتخصصة في الكوارث، لتلبية أي احتياجات إنسانية للشعب الفنزويلي الشقيق".

وأشار البيان إلى أن الهلال الأحمر التركي يواصل مشاوراته مع الصليب الأحمر الفنزويلي بشأن إيفاد فرق للمساعدة.

ومساء الأربعاء، أفاد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي بوقوع زلزالين في فنزويلا بفارق 39 ثانية، بلغت قوة الأول 7.2 درجات والثاني 7.5 درجات.

وفي أحدث حصيلة، أعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز، الخميس، مصرع 164 شخصا وإصابة 971 آخرين، جراء الزلزال المزدوج.