الهلال الأحمر التركي يذبح 30 أضحية في العراق

كركوك / الأناضول

ذبح الهلال الأحمر التركي الأربعاء، 30 رأسًا من الماشية الكبيرة في مدينة كركوك العراقية بأول أيام عيد الأضحى، لتوزيع لحوم الأضاحي على المحتاجين.

وعلم مراسل الأناضول بأن الهلال الأحمر سيوزع لحوم الأضاحي على ألفين و600 مستفيد من المحتاجين في مناطق مختلفة من العراق.

وقال عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر كامل قره دنيز، بتصريح للأناضول، إنهم يواصلون هذا العام ذبح الأضاحي بمساهمة من المتبرعين من تركيا كما في كل عام، مهنئًا العالم الإسلامي بعيد الأضحى.

وأضاف: "نحن مكلفون بإيصال أمانات المواطنين الأتراك البالغة 210 حصص من الأضاحي إلى مستحقيها، وسيتم توزيعها في كركوك وآلتون كوبري والموصل وتلعفر وأربيل".

ولفت قره دنيز إلى أن برنامج توزيع الأضاحي خارج تركيا يشمل 30 دولة.



ويحتفل المسلمون سنويا بعيد الأضحى في العاشر من شهر ذي الحجة، واليوم الأربعاء هو أول أيامه للعام الهجري الحالي 1474.

