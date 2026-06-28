ضمن فعاليات "أيام القوات الجوية البلجيكية" في قاعدة فلورينس الجوية..

"النجوم التركية" تحظى بإشادة واسعة خلال عرض جوي في بلجيكا ضمن فعاليات "أيام القوات الجوية البلجيكية" في قاعدة فلورينس الجوية..

فلورينس / الأناضول



حظي فريق الاستعراض الجوي التابع للقوات الجوية التركية "النجوم التركية" بإشادة واسعة وتصفيق حار من آلاف الحضور، عقب عرضه ضمن فعاليات "أيام القوات الجوية البلجيكية" في قاعدة فلورينس الجوية.

ونفذ الفريق عرضا استمر نحو 45 دقيقة باستخدام 7 طائرات من طراز "NF-5 Freedom Fighter"، ليكون الفريق الذي أمضى أطول مدة في الجو خلال الفعالية.

وتابع العرض سفير تركيا لدى بروكسل بارش طان تكين، والقنصل العام أونور سيفيم، إلى جانب مسؤولين عسكريين بلجيكيين.

وقال طان تكين في تصريح للأناضول، إن تركيا وبلجيكا تربطهما علاقات صداقة وتحالف، مؤكداً استمرار التعاون بين البلدين في مجالات متعددة، من بينها الطاقة المتجددة والصناعات الدفاعية والتحول الرقمي.

وأعرب السفير عن اعتزازه بإبراز قدرات القوات الجوية التركية أمام الحلفاء البلجيكيين، مشيدا بجهود الطيارين والفرق الفنية واللوجستية.

وأشار إلى أن نحو 300 ألف تركي مقيم في بلجيكا شعروا بالفخر بهذا العرض.