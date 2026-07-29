تعقيبا على التحية الجوية التي نفذها بالتزامن مع استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأمريكي دونالد ترامب

"الناتو" يشيد بفريق الاستعراض الجوي التركي ويصفه بـ"الأجنحة الحادة" تعقيبا على التحية الجوية التي نفذها بالتزامن مع استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأمريكي دونالد ترامب

إسطنبول/ الأناضول

أشاد حلف شمال الأطلسي (ناتو) بفريق الاستعراض الجوي التابع للقوات الجوية التركية "النجوم التركية" واصفًا إياه بـ"الأجنحة الحادة".



جاء ذلك تعقيبا على التحية الجوية التي نفذها فريق "النجوم التركية" بالتزامن مع استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأمريكي دونالد ترامب في 7 يوليو/تموز الجاري.

وعبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، نشر الحلف، الأربعاء، مقطعًا مصورًا لتحية فريق "النجوم التركية"، التي نفذها في 7 يوليو أثناء استقبال أردوغان لترامب في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح الناتو، في منشوره، أن فريق "النجوم التركية" نفذ التحية الجوية بتوقيت بالغ الدقة، مخاطبًا الفريق بعبارة: "الأجنحة الحادة".

وكان ترامب وصل إلى أنقرة للمشاركة في القمة السادسة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات حلف الناتو، حيث استقبله الرئيس أردوغان في المجمع الرئاسي، فيما نفذ فريق "النجوم التركية" تحية جوية مستخدمًا دخانًا بالألوان؛ الأحمر والأزرق والأبيض، وهي ألوان العلم الأمريكي.

وفريق "النجوم التركية"، تأسس في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1993، وهو فريق استعراض جوي تابع للقوات الجوية التركية.

ويستخدم الفريق 8 طائرات "إف-5" أثناء العروض الجوية؛ ما يجعله الفريق الوحيد في العالم القادر على الاستعراض بهذا العدد من الطائرات الحربية.