قال الناتو إن السفينة التركية تُعد واحدة من أكبر السفن الحربية التابعة لدول الحلف

الناتو: "تي سي جي أناضولو" التركية قاعدة عائمة للمسيرات تعزز قدراتنا قال الناتو إن السفينة التركية تُعد واحدة من أكبر السفن الحربية التابعة لدول الحلف

إسطنبول/ الأناضول

أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن السفينة "تي سي جي أناضولو" التابعة للقوات البحرية التركية تؤدي مهام "قاعدة عائمة للطائرات المسيرة"، وتعزز قدرات الحلف وتوفر له تفوقا تكنولوجيا في المجال البحري.

جاء ذلك في تدوينة على حساب الناتو في منصة شركة "إكس" الأمريكية، الخميس.



ولفت الناتو، إلى أن السفينة التركية تُعد واحدة من أكبر السفن الحربية التابعة لدول الحلف.

وأشار الفيديو المرفق بالتدوينة إلى أن المسيرة التركية "بيرقدار تي بي 3" قادرة على الإقلاع من على متن السفينة "تي سي جي أناضولو"، وهو ما يجعلها "سفينة فريدة من نوعها".

يُذكر أن طول حاملة الطائرات "تي سي جي أناضولو" يبلغ 231 مترا وعرضها 32 مترا والحد الأقصى للحمولة 27 ألف طن و436 كيلوغراما، وتبلغ سرعتها القصوى 20.5 عقدة، أما السرعة الاقتصادية فتبلغ 16 عقدة.

وتستطيع السفينة حمل 13 دبابة و27 مركبة برمائية مدرعة، و6 ناقلات جنود، و33 مركبة عسكرية و15 مقطورة، أي بمجموع 94 مركبة.

وعلى مسطحها يمكن استيعاب 10 مروحيات و11 مسيرة هجومية، أما حظيرتها فيمكنها أن تحمل 19 مروحية أو 30 مسيرة هجومية، إلى جانب استيعابها طاقما قوامه 1223 فردا.