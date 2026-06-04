سيشارك نحو 40 ألف عنصر من الشرطة والدرك في المهام الأمنية يومي القمة 7 و8 يوليو القادم

"المنطقة الحمراء".. تركيا تستعد أمنيا لاحتضان قمة الناتو بأنقرة سيشارك نحو 40 ألف عنصر من الشرطة والدرك في المهام الأمنية يومي القمة 7 و8 يوليو القادم

أنقرة/ الأناضول

تعتزم السلطات التركية تطبيق إجراء "المنطقة الحمراء" في العاصمة أنقرة ضمن التدابير الأمنية الخاصة بقمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المقرر عقدها يومي 7 و8 يوليو/ تموز المقبل.

وبحسب ما ذكرته مصادر مطلعة للأناضول، سترفع السلطات التركية مستوى الإجراءات الأمنية والمرورية إلى الحد الأقصى في العاصمة خلال فترة القمة بنسختها الـ36.

وفي هذا الإطار، سيُمنع تنظيم المظاهرات والمسيرات في أنقرة بين 1 و15 يوليو/ تموز القادم.

وخلال فترة القمة، سيشارك نحو 40 ألف عنصر من الشرطة والدرك في المهام الأمنية، إلى جانب عناصر من الشرطة المدنية.

وإضافة إلى كاميرات نظام إدارة الأمن المنتشرة في أنحاء أنقرة، سيتم تركيب كاميرات مراقبة متطورة في 100 نقطة حساسة.

كما ستُفرض إجراءات أمنية استثنائية في محيط مطار أسنبوغا، مع فرض قيود على بعض الرحلات الجوية القادمة من الخارج.