من المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني مباراة ودية أمام منتخب غامبيا في 29 مايو الجاري..

المنتخب الإيراني يبدأ معسكرا تحضيريا لكأس العالم في أنطاليا التركية من المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني مباراة ودية أمام منتخب غامبيا في 29 مايو الجاري..

أنطاليا / الأناضول



بدأ المنتخب الإيراني لكرة القدم، الذي سيشارك في بطولة كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، معسكرا تحضيريا في أنطاليا التركية.

وأفاد مراسل الأناضول أن المنتخب الإيراني وصل إلى مطار أنطاليا الدولي، الاثنين، عبر طائرة خاصة قادمة من طهران.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني مباراة ودية أمام منتخب غامبيا في 29 مايو/أيار الجاري ضمن استعداداته للبطولة.

وتتشارك الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في استضافة المونديال بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز المقبلين.

ويلعب منتخب إيران مباراتين بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية ضد نيوزيلندا في 15 يونيو وبلجيكا في 21 يونيو، ثم ضد مصر بسياتل في 26 يونيو.