الملكة ماتيلد تزور البنك المركزي التركي في إسطنبول

زارت البعثة الاقتصادية البلجيكية برئاسة الملكة ماتيلد، الثلاثاء، مجمع البنك المركزي التركي الواقع في مركز إسطنبول المالي، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث من الزيارة.

ورافق الوفد الضيف كل من وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك ورئيس البنك المركزي فاتح قره هان ووزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكطاش.

واستمعت الملكة ماتيلد والوفد المرافق إلى شرح واف عن مراحل بناء مجمع البنك من قبل المهندسين المعماريين التركيين شفيق بريكية وسليم دالامان.

يشار إلى أن مبنى البنك المركزي التركي المؤلف من 72 طابقا، والبالغ ارتفاعه 353 مترا، يتميز بكونه أعلى مبنى في أوروبا.

ووصلت الملكة ماتيلد تركيا، الأحد، برفقة وفد يضم وزيري الخارجية والدفاع ومسؤولين آخرين، تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان، لتبدأ اعتبارا من الاثنين لقاءاتها الرسمية.​​​​​​​

ومن المقرر أن يجري الوفد البلجيكي لقاءات مكثفة حتى الخميس المقبل، بمشاركة أكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية.