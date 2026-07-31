المقاتلة التركية "قآن" تبدأ اختبارات السير على المدرج استعدادا للطيران

أنقرة/ الأناضول



بدأت المقاتلة الوطنية التركية "قآن" اختبارات السير على المدرج، في خطوة جديدة ضمن برنامج تطوير الطائرة قبل تنفيذ رحلاتها الجوية.

ونشرت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية (توساش) عبر حسابها على منصة "إن سوسيال" التركية، مشاهد جديدة للنموذج الأولي الأحدث من المقاتلة، والذي لم يُطل بعد بالطلاء النهائي، وهو يتحرك على المدرج.



وأظهرت اللقطات انطلاق النموذج الجديد في اختبارات السير الأرضية التي تسبق مرحلة الطيران، ضمن سلسلة الاختبارات المخصصة لتقييم جاهزية الطائرة.

وكان النموذج الأول من "قآن" قد أجرى أول رحلة تجريبية له عام 2024، قبل أن ينتقل البرنامج إلى مرحلة جديدة شهدت تصنيع نماذج أولية إضافية لمواصلة اختبارات الطيران والتطوير.

وتتواصل حاليا أعمال الاختبار والتطوير باستخدام النموذجين P1 وP2، اللذين يتمتعان بهندسة أنظمة أكثر تطورا مقارنة بالنموذج الأول.

