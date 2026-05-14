المركزي التركي يتوقع تراجع التضخم إلى 26 بالمئة نهاية 2026 وتوقعات بتراجع التضخم إلى 15 بالمئة في العام المقبل، و9 بالمئة في 2028..

إسطنبول / الأناضول

أعلن محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره خان توقعاته بتراجع التضخم في البلاد بنهاية العام الجاري إلى 26 بالمئة.

جاء ذلك في كلمة، الخميس، خلال استعراض التقرير الثاني للتضخم للعام الجاري في تركيا، بمقر البنك المركزي في مركز إسطنبول المالي.

وأوضح قره خان أنهم يتوقعون أن يتراجع التضخم إلى 15 بالمئة في العام المقبل 2027، و9 بالمئة بنهاية العام 2028، قبل أن يستقر على المدى المتوسط عند مستوى 5 بالمئة، وهو الهدف الأساسي للتضخم.

وأكد أن البنك المركزي حدد أهدافا للتضخم بواقع 24 بالمئة بالعام 2026، و15 بالمئة في العام المقبل، و9 بالمئة في 2028.

وبيَّن أن التوقعات المتعلقة بالنمو العالمي تراجعت بفعل التطورات الجيوسياسية، لذلك قاموا بتحديث افتراضات الطلب الخارجي لعام 2026 نحو الانخفاض.

وأضاف أن التحديث الثاني يتعلق بأسعار النفط وأسعار الواردات نتيجة التوترات الجيوسياسية.

وأردف: "رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار التطورات، فقد افترضنا أن أسعار النفط ستتراجع تدريجيا خلال العام".

جدير بالذكر أن معدل التضخم السنوي في تركيا بلغ 32.4 بالمئة في أبريل/نيسان الماضي، وبلغ 30.89 بالمئة نهاية العام المنصرم 2025.