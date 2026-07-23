المركزي التركي يبقي سعر الفائدة دون تغيير عند 37 بالمئة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك فاتح قره هان

إسطنبول/ الأناضول

قرر البنك المركزي التركي، الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي (سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع) عند 37 بالمئة، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك فاتح قره هان.

وأوضح البنك في بيان أن سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة سيبقى عند 40 بالمئة، فيما استقر سعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5 بالمئة.

وأشار البيان إلى أن الاتجاه الأساسي للتضخم سجل تراجعا محدودا خلال يونيو/حزيران، بينما تشير البيانات الأولية إلى احتمال ارتفاعه مؤقتا خلال يوليو/تموز.

وأضاف أن التطورات الجيوسياسية رفعت مستوى عدم اليقين، ما أدى إلى عودة أسعار الطاقة إلى الارتفاع، في حين أظهرت البيانات الأخيرة استمرار ضعف الطلب المحلي.

وأكد البنك المركزي أنه يراقب عن كثب تأثير التطورات الجيوسياسية على التضخم من خلال تكاليف الإنتاج والنشاط الاقتصادي وتوقعات الأسواق.

وشدد على أن استمرار السياسة النقدية المتشددة حتى تحقيق استقرار الأسعار سيدعم مسار خفض التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف والتوقعات.

وأوضح أن قرارات أسعار الفائدة ستُتخذ وفقا لتطورات التضخم واتجاهه الأساسي وتوقعاته، وبما يضمن الحفاظ على المستوى المطلوب من التشديد النقدي.

وسجل معدل التضخم في تركيا خلال يونيو/ حزيران الماضي 0.99 بالمئة على أساس شهري، ليصل المعدل السنوي إلى 32.11 بالمئة.

وأكد قره هان أن قرارات السياسة النقدية ستظل تعتمد على تطورات التضخم، وستُراجع في كل اجتماع على حدة، مع الاستعداد لتشديد السياسة النقدية إذا طرأ تدهور واضح ومستدام على توقعات التضخم.



وجدد البنك المركزي التزامه باتخاذ قرارات تضمن تهيئة الظروف النقدية والمالية اللازمة لخفض التضخم إلى المستهدف متوسط الأجل البالغ 5 بالمئة.

وأكد أن قراراته ستبقى قائمة على البيانات، وتتسم بالشفافية وقابلية التنبؤ، مؤكدا أن ملخص اجتماع لجنة السياسة النقدية سيُنشر خلال خمسة أيام عمل.