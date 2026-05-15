القوات الجوية التركية تنفذ مهمة دعم لوجستي بمناورات "أفس-2026"

إزمير/ الأناضول

نفذت القوات الجوية التركية، الجمعة، مهمة إمداد ودعم لوجستي باستخدام طائرة نقل استراتيجي "إيرباص إيه 400إم"، في إطار مناورات "أفس-2026" المشتركة بالذخيرة الحية المستمرة بولاية إزمير غربي البلاد.

وأقلعت الطائرة من قيادة القوات الجوية الثانية بمنطقة تشيغلي بإزمير، وتوجهت إلى حقل دوغان باي للرماية والتدريبات في قضاء سفري حصار.

ووفقا لخطة العمليات، تم إيصال مواد الإمداد العسكرية إلى المنطقة المستهدفة عبر الإسقاط الجوي.

وأفاد مراسل الأناضول أن أنشطة المناورات أظهرت مجددا المرونة العملياتية والقدرات اللوجستية الاستراتيجية التي تتمتع بها القوات الجوية التركية.



وبدأت مناورات "أفس" في ولاية إزمير بمشاركة 52 دولة في 16 أبريل/ نيسان وتستمر حتى 21 مايو/ أيار الجاري وتنظم مرة كل عامين.

وتُبرز هذه المناورات القدرات العملياتية العالية للقوات المسلحة التركية، وقدرتها على التكيف مع بيئات الحرب الحديثة، وفعاليتها في استخدام التكنولوجيا المتقدمة.

وتُعتبر مناورات "أفس" أكثر من مجرد نشاط تدريبي عسكري؛ ويُنظر إليها كدليل هام على نهج تركيا الأمني ​​الذي يُعطي الأولوية للسلام والاستقرار والتعاون الدولي.