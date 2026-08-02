القوات التركية تتسلم رسميا مهمة "الشرطة الجوية للناتو" بإستونيا

أنقرة/ الأناضول

أعلنت وزارة الدفاع التركية تسلّم قيادة السرب 181 التابعة للقوات الجوية رسمياً مهمة المناوبة ضمن "مهمة الشرطة الجوية المعززة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) – الكتلة 72".

وذكرت الوزارة، في بيان عبر حسابها على منصة "إن سوسيال" التركية، أن قيادة السرب 181 أتمت أواخر يوليو/ تموز المنصرم، انتقالها إلى قاعدة "أماري" الجوية في إستونيا، ونفذت طلعات جوية للتعرف على منطقة العمليات إلى جانب استكمال الإحاطات المخططة والاستعدادات اللازمة.

وأوضح البيان، أن مراسم التسليم والتسلم جرت في إستونيا بمشاركة ممثل حلف الناتو العقيد كيث دي ماكي، ووزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور، ووزير الدفاع البرتغالي جواو نونو دي لاسيردا تيكسيرا دي ميلو، وسفيرة تركيا لدى تالين باشاك تورك أوغلو، بالإضافة إلى أفراد من القوات الجوية التركية.

وأضافت الوزارة أنه اعتبارا من صباح الأول من أغسطس/ آب الجاري، تولت قيادة السرب التركي المهمة رسمياً، حيث ستنفذ مناوبات الاستعداد والاستجابة على مدار الساعة، إلى جانب تنفيذ مهام مشتركة مع قوات الناتو والقوات الجوية الإستونية.

ونشرت وزارة الدفاع التركية مشاهد لمراسم التسليم والتسلم في القاعدة الجوية.