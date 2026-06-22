"القاموس الفلسطيني".. موسوعة من 1860 صفحة تصدر عن الأناضول

أنقرة/ الأناضول

أصدرت وكالة الأناضول كتاب “القاموس الفلسطيني”، الذي أعدّه أكاديميون وباحثون من منصة الفكر الأكاديمي الفلسطيني.

ويأتي الكتاب، المكوّن من 1860 صفحة، ثمرة عمل استمر لأكثر من عامين، بمشاركة 273 أكاديميًا وباحثًا من تخصصات علمية متعددة.

ويقدّم العمل بنية موسوعية تضم 630 مدخلًا ضمن 15 مجالًا تحريريًا، تمتد من القانون إلى الاقتصاد، ومن الثقافة إلى الفن، وقد أُعدّت كل مادة بأسلوب يجمع بين الدقة الأكاديمية والمعالجة البحثية المتخصصة.

كما يحتوي الكتاب على أكثر من 700 مرجع، إلى جانب أدلة للقراءة، وروابط بين المواد المختلفة، ومقترحات قرائية، بما يوفّر تجربة معرفية موجهة للقراء والباحثين على حد سواء.

ويضم العمل أيضًا مقابلات لغوية لكل مدخل باللغات العربية والألمانية والفرنسية والإنجليزية.

ومن المقرر إطلاق موقع إلكتروني خاص بالكتاب، على أن يتم تحديثه بشكل دوري كل ثلاثة أشهر.