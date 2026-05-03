الفلامينغو تحط الرحال في بحيرة شكّلها قرويون بقيصري التركية

قيصري/ الأناضول

تحولت بحيرة مؤقتة تشكلت بفضل قناة حفرها قرويون لري المراعي في ولاية قيصري وسط تركيا إلى موطن لطيور الفلامينغو (النحام).

وبعد فتح القناة في قرية "بالاس" التابعة لقضاء ساريوغلان بالولاية، ومع تساقط الثلوج والأمطار الغزيرة، تشكلت بحيرة مؤقتة في منطقة تعرف باسم "برديليك".

ووفرت المياه التي غطت أكثر من نصف مساحة المرعى، البالغة نحو 750 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع)، بيئة غذاء للعديد من الطيور، وعلى رأسها الفلامينغو.

وفي حديث للأناضول، قال رئيس جمعية بالاس للتضامن الثقافي والاجتماعي مراد أوزدمير، إن المنطقة شهدت خلال السنوات الأخيرة هطول أمطار أكثر من السابق.

وأضاف أوزدمير، أن جهود القرويين جعلت المراعي تبقى خضراء حتى نهاية فصل الصيف.



وأشار إلى أن البحيرة المتشكلة أسهمت أيضا في دعم الحياة الطبيعية.

وأردف أوزدمير: "أصبح لدينا إمكانية لرعي المواشي لفترة أطول، وفي الوقت نفسه تشكلت بيئة جديدة للطيور المهاجرة".



وقال: "هذه البحيرة الاصطناعية تظهر لنا أن الطبيعة لا تترك أي جهد يبذل من أجلها دون مقابل".