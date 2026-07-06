الفرقاطة "عروج ريس" تمثل تركيا في احتفالات تأسيس الولايات المتحدة

نيويورك / الأناضول

مثلت الفرقاطة "تي جي غي عروج ريس" تركيا في الاحتفالات التي أقيمت في مدينة نيويورك بمناسبة الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية واحتفالات عيد الاستقلال الموافق 4 يوليو/ تموز.

وفتحت الفرقاطة، التي ستبقى في ميناء نيويورك حتى الأربعاء المقبل، أبوابها أمام ممثلي وسائل الإعلام.

وفي حديث للأناضول، قال قائد الفرقاطة كمال وارلي إن "عروج ريس" تعد واحدة من أهم السفن الحربية التي تمثل قدرات الردع والقوة العملياتية للقوات البحرية التركية.

وأشار وارلي إلى أن أبرز ما يميز الفرقاطة هو تحديثها الشامل باستخدام تقنيات دفاعية وطنية ومحلية، بما يجعلها مواكبة لمتطلبات العمليات المستقبلية.

وأوضح أن الفرقاطة جُهِّزت بنظام متطور لإدارة المعارك، ورادارات من الجيل الجديد، وقدرات للحرب الإلكترونية، وأجهزة استشعار، وبنية تحتية حديثة للاتصالات، وأنظمة قيادة وتحكم، بما يتوافق مع متطلبات العصر.

وأضاف: "لا يمثل هذا التحديث مجرد عملية تقنية لإطالة عمر سفينة، بل يعد أيضا انعكاسا قويا لرؤية تركيا في تحقيق الاستقلال في الصناعات الدفاعية".

وأكد أن الزيارة التي نُظمت في إطار احتفالات الولايات المتحدة بمرور 250 عاما على تأسيسها، تعكس مرة أخرى الدور الفاعل لتركيا داخل حلف شمال الأطلسي "الناتو" وإسهاماتها في الأمن البحري الدولي.

من جانبه، قال ضابط الصف محمد صالح يرار، أحد أفراد طاقم السفينة، إن الزيارة إلى نيويورك، أحد أهم موانئ العالم، تسهم في تعزيز حضور البحرية التركية على الساحة الدولية.

وذكر يرار أن هذه الزيارة تمثل فرصة مهمة للتعريف بانضباط البحرية التركية، وثقافتها البحرية، وقوتها المؤسسية أمام الرأي العام الدولي.

وشاركت أكثر من 20 دولة بسفن عسكرية وتاريخية في الفعاليات البحرية التي أقيمت بمناسبة الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة وعيد الاستقلال في 4 يوليو، فيما مثلت الفرقاطة "تي جي غي أوروتش ريس" تركيا بطاقم مكون من 176 فردا.

وتعد "تي جي غي عروج ريس" التي دخلت الخدمة بالعام 1997، ثالث سفينة تركية تزور ميناء أمريكيا خلال الأعوام الخمسة والعشرين الأخيرة.