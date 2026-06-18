حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي..

العراق.. الزيدي يبحث مع السفير التركي توسيع الشراكة وفرص الاستثمار حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي..

بغداد/ الأناضول

بحث رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، الخميس، مع السفير التركي ببغداد أنيل بورا إينان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع الشراكة بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الزيدي السفير التركي، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي للزيدي عبر منصة "فيسبوك" الأمريكية.

وذكر البيان أن اللقاء شهد "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتوسعة الشراكة لما فيه مصلحة الطرفين".

ونقل البيان عن الزيدي تأكيده على "أهمية تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي، وفتح فرص جديدة للاستثمار، بما يسند القدرات المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية".

كما أشار الزيدي، بحسب البيان، إلى "أهمية التنسيق (بين البلدين) في المواقف إزاء جهود الاستقرار والتهدئة في المنطقة، ومنع تمدد الصراعات واتساع دائرة الحروب".

وفي 14 مايو/ أيار الماضي، منح البرلمان العراقي الثقة للزيدي لتولي مهامه رسميا خلفا لمحمد شياع السوداني.

والأحد، أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، أنه اتفق مع وزير التجارة العراقي المعيّن حديثا مصطفى نزار العاني، على مواصلة الجهود المشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي بمجالات النقل واللوجستيات والمقاولات والصناعة والجمارك والتجارة.

ووفق تصريحات سابقة لبولاط، تسعى تركيا والعراق إلى رفع التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من 20 مليار دولار في أقرب وقت ممكن.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2025، 16.8 مليار دولار، حسب بيانات أوردتها وزارة الخارجية التركية.