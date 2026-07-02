"العدالة والتنمية" التركي يدين الهجوم في دمشق بحسب تدوينة للمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشليك

أنقرة/ الأناضول

أدان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشليك، ​​​​​​​ الخميس، الهجوم الذي استهدف مدنيين في العاصمة السورية دمشق.

وفي تدوينة عبر حسابه على منصة "إن سوسيال" التركية، قال تشليك: "نقف إلى جانب سوريا الشقيقة في مواجهة الهجمات التي تستهدف سيادتها ووحدتها".

وأضاف: "نسأل الله الرحمة لإخوتنا الذين فقدوا حياتهم، ونتقدم بأحر التعازي إلى الشعب السوري".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت السلطات السورية، سقوط 6 قتلى و22 جريحا، إثر تفجير بعبوة ناسفة، وقع في أحد مقاهي العاصمة دمشق.

