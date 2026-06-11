المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر تشليك قال: "لا يوجد على وجه الأرض من يصدق أن ذلك الجيش الذي يرتكب إبادة جماعية في غزة هو جيش أخلاقي"

"العدالة والتنمية" التركي: لا أحد يصدق أن الجيش الإسرائيلي أخلاقي المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر تشليك قال: "لا يوجد على وجه الأرض من يصدق أن ذلك الجيش الذي يرتكب إبادة جماعية في غزة هو جيش أخلاقي"

أنقرة/ الأناضول

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر تشليك، إنه لا أحد على وجه الأرض يمكنه تصديق أن الجيش الإسرائيلي الذي يرتكب إبادة جماعية في غزة هو "جيش أخلاقي".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده تشليك، عقب اجتماع بمقر الحزب في العاصمة أنقرة، ترأسه رئيس الجمهورية، رئيس الحزب رجب طيب أردوغان، الأربعاء.

واستنكر تشليك، تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استهدف فيها الرئيس أردوغان.

ووصف تشليك، تصريح نتنياهو، بأن الجيش الإسرائيلي "الأكثر أخلاقية في العالم"، بأنه "أكبر كذبة في العالم".

وأضاف: "لا يوجد على وجه الأرض من يمكن أن يصدق أن ذلك الجيش الذي يرتكب إبادة جماعية في غزة هو جيش أخلاقي".

وتابع تشليك: "إذا لم يكن مصابا بمرض الصهيونية، فلا يوجد يهودي واحد على وجه الأرض يمكن أن يصدق أن ذلك الجيش أخلاقي في ظل الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة".

وأكد أن الإبادة الجماعية في غزة، والهجوم على إيران، والمجازر المرتكبة في لبنان، كلها أفعال تشكل أكثر الجرائم انعداما للأخلاق والضمير وأكبرها على الإطلاق.

وأشار تشليك، إلى أن نتنياهو، اتهم تركيا في تصريحاته بـ"ارتكاب إبادة جماعية بحق الأكراد"، مؤكدا أن "هذه دعاية سوداء يلجأ إليها كثيرا".

وقال: "هناك جانب مؤلم في ذلك، وهو أنهم عندما هاجموا إيران حاولوا استخدام أشقائنا الأكراد في إيران والعراق كمرتزقة لمصلحتهم. لكن أشقاءنا الأكراد في العراق وإيران وقفوا بحكمة إلى جانب الطرف الصحيح من التاريخ، ولم ينضموا إلى هذه الشبكة المرتكبة للمجازر".

وأردف تشليك: "لهذا السبب، فهو يحاول باستمرار اتباع سياسة تقوم على وضع أشقائنا الأكراد في مواجهة تركيا. وهو يفعل الأمر نفسه مع بعض العرب، ومع إخوتنا الدروز، وإخوتنا النُصيريين، وإخوتنا العلويين".



وأكمل: "كما يحاول القيام بذلك مع بعض إخوتنا الشيعة. ولم يعد أحد يصدق أكاذيب هذه الشبكة المرتكبة للمجازر".



وقال متحدث حزب العدالة والتنمية: "عندما يُذكر مصطلح الإبادة الجماعية، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو شبكة نتنياهو".