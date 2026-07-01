وفق متحدث الحزب ردا على تعليق وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بشأن لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس..

العدالة والتنمية التركي: تشليك: انتقادات ساعر لأردوغان وقاحة سياسية وفق متحدث الحزب ردا على تعليق وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بشأن لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس..

أنقرة/ الأناضول

اعتبر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، عمر تشليك، الأربعاء، أن انتقادات وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الأخيرة "تتجاوز النفاق السياسي، وتمثل تعريفا مباشرا للوقاحة السياسية".

جاء ذلك في منشور عبر منصة "إن سوسيال" التركية، ردا على تعليق لساعر بشأن لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

وقال تشليك إن انتقادات وزير الخارجية الإسرائيلي "تتجاوز النفاق السياسي، وتمثل تعريفا مباشرا للوقاحة السياسية".

وأضاف أن "شبكة الإبادة الجماعية التي يقودها بنيامين نتنياهو تمثل عقلية معادية للإنسان والإنسانية جمعاء، وليس لحقوق الإنسان فحسب".

وشدد على أن "هؤلاء النازيين الجدد، أعداء الإنسانية، لا يحق لهم التحدث عن حقوق الإنسان".

وأكد أن "اسم الرئيس أردوغان ارتبط ارتباطا وثيقا بالدفاع عن حقوق الإنسان، بشهادة الذين حُرموا من أبسط حقوقهم لسنوات في تركيا، وبشهادة المظلومين في مختلف أنحاء العالم".