طائرتان من طراز "حرجيت" التدريبيتين شاركتا في تشكيل طلعات دقيقة ومناورات استعراضية مع 8 طائرات تابعة لفريق النجوم التركية..

الطائرة "حرجيت" تستعرض مهاراتها مع فريق "النجوم التركية" طائرتان من طراز "حرجيت" التدريبيتين شاركتا في تشكيل طلعات دقيقة ومناورات استعراضية مع 8 طائرات تابعة لفريق النجوم التركية..

أنقرة/ الأناضول

شاركت طائرتا تدريب نفاثتان من طراز "حرجيت" في عرض جوي خاص إلى جانب فريق الاستعراض التابع لسلاح الجو التركي "النجوم التركية" ضمن تشكيل فريد.

وأقلعت الطائرتان من قيادة قاعدة مرتد الجوية بالعاصمة أنقرة، لتنضما في السماء إلى تشكيل مكون من 8 طائرات تابعة لفريق النجوم التركية، مشكلة عرضًا جويًا مميزًا ضمّ 10 طائرات.

وشهد العرض تنفيذ طلعات تشكيل دقيقة ومناورات استعراضية لاقت اهتمامًا كبيرًا.

ويعتبر هذا العرض، الذي رافقت فيه طائرتا حرجيت للمرة الأولى التشكيل الجوي المؤلف من 8 طائرات للنجوم التركية، محطة جديدة في تاريخ الطيران التركي.

وتعد طائرة "حرجيت" من أبرز مشاريع الصناعات الجوية التركية، إذ تطورها شركة "توساش" كطائرة تدريب نفاثة متقدمة، مع إمكانات للقيام بمهام قتالية خفيفة، في إطار مساعي أنقرة لتعزيز قدراتها الدفاعية وتقليل الاعتماد على الخارج.