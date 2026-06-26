"الصحة التركية" تعلن إرسال فريق إنقاذ طبي إلى فنزويلا إثر كارثة الزلزال المزدوج..

أنقرة/ الأناضول



أعلنت وزارة الصحة التركية إرسال طاقم مكون من 6 أفراد من فريق الإنقاذ الطبي الوطني إلى فنزويلا إثر كارثة الزلزال المزدوج.

وذكرت الوزارة في بيان الجمعة، أن الفريق يضم أطباء متخصصين في جراحة العظام والكسور وطب الطوارئ.

وأشارت إلى أن الفريق تم إيفاده إلى المناطق المتضررة في فنزويلا لتقديم الدعم الطبي.

وأوضحت الوزارة أن الفريق اصطحب معه وحدة تدخل طارئ مجهزة بالكامل، تضم معدات طبية تستخدم في أقسام الطوارئ بالمستشفيات.

ومساء الأربعاء، أفاد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي بوقوع زلزالين متتالين في فنزويلا بفارق 39 ثانية، بلغت قوة الأول 7.2 درجات والثاني 7.5 درجات.

وأدى الزلزال إلى انهيار مبانٍ في عدة مناطق من العاصمة كاراكاس، وولايات ميراندا ولا غوايرا وأراغوا وكارابوبو وفالكون.