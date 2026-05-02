السيارات تتصدر صادرات تركيا في أبريل بـ3.9 مليارات دولار

تصدر قطاع صناعة السيارات الصادرات التركية خلال أبريل/ نيسان الماضي، بتحقيقه عائدات بنحو 3.9 مليارات دولار.

وأظهرت معطيات مجلس المصدرين الأتراك، السبت، أن صناعة السيارات حققت صادرات بقيمة 3.9 مليارات دولار في أبريل، فيما احتلت الكيماويات ومنتجاتها المرتبة الثانية بـ 3.1 مليارات دولار، وجاء قطاع الكهرباء والإلكترونيات في المرتبة الثالثة بـ 1.8 مليار دولار.

وسجل قطاع السفن واليخوت أعلى نسبة نمو في الصادرات خلال أبريل، بنسبة بلغت 172.4 بالمئة.

وتصدرت ألمانيا وجهة الصادرات التركية بقيمة 1.9 مليار دولار، تلتها إيطاليا والولايات المتحدة بقيمة 1.3 مليار دولار.