السويد.. فيدان يشارك باجتماع وزراء خارجية "الناتو" مصادر بالخارجية التركية تقول إن فيدان سيطلع الحلفاء على الاستعدادات الجارية لقمة الحلف في أنقرة

أنقرة / الأناضول

يشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" الذي سيعقد في السويد الخميس والجمعة.

وبحسب مصادر بالخارجية التركية، من المتوقع أن يتناول الاجتماع الاستعدادات لقمة الناتو المقرر عقدها في أنقرة يومي 7 و8 يوليو/تموز المقبل.



كما يتناول وحدة الحلف، والتعاون عبر الأطلسي، وتعزيز الصناعات الدفاعية وزيادة القدرة الإنتاجية، ومواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا، وتحويل الإنفاق الدفاعي المتزايد إلى قدرات فعّالة.

ويناقش الاجتماع التطورات المتعلقة بإيران والوضع في مضيق هرمز، وتداعياتها على الأمن الأوروبي الأطلسي والبيئة الأمنية العالمية.

وخلال جلسات الاجتماع، سيُطلع فيدان الحلفاء على الاستعدادات لقمة أنقرة، باعتبارها الاجتماع الأخير لوزراء خارجية الناتو قبل الحدث المرتقب.